Contributi per attività teatrali, ecco quando si presentano le istanze

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Ufficio Europa del Comune di Licata, porta a conoscenza di tutti gli interessati che la Regione Siciliana – Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo - Servizio 8 “ Spettacolo: Attività musicali e teatrali”, ha pubblicato l'avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi a organismi privati, compagnie teatrali con gestione cooperativistica e consorzi teatrali per lo svolgimento di attività di distribuzione e di circuitazione di spettacoli, di formazione e promozione del pubblico.

Il tutto ai sensi dell'art. 7, lett. a), della legge regionale n. 25 del 5 dicembre 2007, come modificata dall'art. 65 della legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni - Istituzione del Fondo Unico Regionale per lo Spettacolo (FURS).

Il termine di scadenza per la richiesta di contributi è stato fissato entro e non oltre le ore 13,00 del 26 agosto 2019.