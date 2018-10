Convocazione del consiglio comunale in seduta urgente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si comunica che il Presidente del Civico consesso, Giuseppe Russotto, ha convocato il Consiglio comunale, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, in seduta non urgente, per il giorno 08/11/2018 alle ore 18,30.

Questi punti posti all'ordine del giorno: Nomina scrutatori – Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; Riconoscimento debito fuori bilancio di € 3.897,91 - Sentenza n. 73/2018 – Cusumano, Carmela contro il Comune di Licata; Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.918,24 - Sentenza esecutiva n. 280/2018.Comune di Licata contro Modica Linda; Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.619,17 - Atto di precetto da sentenza esecutiva 5885/2015 - Saiseb Tor di Valle s.p.a., in proprio e quale mandataria dell'associazione temporanea di imprese contro il Comune di Licata;

Riconoscimento debito fuori bilancio di € 203,98 - Atto di precetto scaturente dalla Sentenza esecutiva n. 140/2017 - Parisi Giosuè contro Comune di Licata; Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.459,12 - Sentenza n. 1509/2017 TAR Sicilia Palermo - Rosaria Montana c/Comune di Licata; Regolarizzazione provvisorio d'uscita di € 6.586,35 alla tesoreria comunale a seguito dell'atto di pignoramento presso terzi e riconoscimento del debito fuori bilancio della somma di € 1.943,67 - Agrò Michelangelo Fabio c/Comune di Licata. Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.929,77 - Decreto Ingiuntivo n. 700/2018 - c/Comune di Licata; Riconoscimento debito fuori bilancio della somma di € 5.468,00 a favore del dipendente

Occhipinti Carmelo, per l'espletamento di funzioni di R.U.P., ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; Riconoscimento debito fuori bilancio di € 3.008,19 - Competenze ed onorari liquidati con Decreto ingiuntivo n. 105/2013 . Sentenza n° 146/2015 società coop. Il Libero Gabbiano c/o Comune di Licata; Riconoscimento debito fuori bilancio di € 10.421,62 c/Comune di Licata.