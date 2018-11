Licata, due nuovi collaboratori al Comune

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Nella mattinata odierna il sindaco Giuseppe Galanti, con separate determinazioni, ha nominato altri due collaboratori politici nelle persone di Vincenzo Graci e Gianluca Mantia.

Il primo dei due, Vincenzo Graci, collaborerà direttamente alla formulazione delle proposte ed all'attuazione del programma dell'assessore Giuseppe Ripellino su argomenti relativi a servizi per l'agricoltura, protezione civile e Suap.

Il secondo nominato, Gianluca Mantia, invece, collaborerà con l'assessore Antonio Pira sulla formulazione di proposte, istanze e pareri relativi ai servizi erogati dai dipartimenti Lavori pubblici e territorio ed ambiente.

Così come per tutti gli altri collaboratori politici già nominati dal sindaco Galanti, la collaborazione sarà prestata per puro atto di liberalità e senza compensi, neanche a titolo di rimborso spese in quanto trattasi di attività svolta spontaneamente.