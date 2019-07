Lotta all'amianto, tavolo tecnico da parte del Comune di Licata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Al fine di dare esecuzione a quanto stabilito dal CIPE con delibera 11/2008, avente per oggetto “Adddendum al Piano Operativo Ambiente. Interventi di bonifica da amianto negli edifici pubblici scolastici ed ospedalieri,per il censimento della presenza di amianto”, e richiesto dall'Assessorato Regionale ai dirigenti scolastici, nella mattinata odierna, su disposizione del Sindaco Galanti, al palazzo di Città si è tenuto un incontro per stabilire come muoversi in merito.

All'incontro, oltre al primo cittadino hanno partecipato gli assessori comunali alla P.I., Violetta Callea e alla Protezione Civile, Giuseppe Ripellino, l'esperto del Sindaco in materia di sicurezza ambientale, Salvatore Licata e tre tecnici dell'ufficio comunale di Protezione Civile.

Dall'incontro è emersa la volontà dell'Amministrazione comunale di monitorare, già da domani, la situazione per quanto concerne la presenza di amianto, e di che tipo, nei due asili nido comunali, e di mettere a disposizione dei dirigenti scolastici del territorio, tecnici comunali per collaborare alla stesura delle apposite schede che gli stessi dovranno predisporre e presentare entro il 30 Settembre al DRPC SICILIA- UFFICIO S6 – UFFICIO AMIANTO.