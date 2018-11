Al cimitero Marianello la commemorazione dei defunti, presente anche il sindaco della città

Nonostante le avverse condizioni atmosferiche, ed una pioggerellina, Licata, come da programma dell'Amministrazione comunale, presieduta dal sindaco Giuseppe Galanti, ha ugualmente celebrato, in modo solenne, la commemorazione dei defunti. Dopo il raduno delle autorità civili e militari, e delle associazioni combattentistiche in piazza Progresso, si è formato un corteo che accompagnato dalle note della banda musicale si è portato all'interno del cimitero di Marianello. Per il Comune, oltre al sindaco Giuseppe Galanti, presenti anche il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Russotto, il neo assessore Antonio Pira e il Baby Sindaco Rosario De Marco. Qui, al cospetto del sacrario militare, per rendere omaggio alla memoria dei cittadini licatesi i caduti in guerra, una folta rappresentanza di gente ha celebrato la liturgia, presieduta da don Carmelo Rizzo, della parola dei defunti.