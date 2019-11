Ufficio postale Licata centro chiuso per lavori: ecco le soluzioni

L’ufficio postale Licata centro sito in piazza Linares 33, resterà chiuso da domani fino al 28 novembre per lavori interni. A comunicarlo è stato Poste Italiane.

"Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente durante il periodo dell’intervento - dicono in una nota - i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio Licata 1 sito in via Colombo 36, che nei giorni indicati, osserva l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle ore 12.45".