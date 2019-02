Un film dedicato al lavoro in Sicilia, si cercano attori: ecco quando si terranno i casting

Per un importante progetto cinematografico, diretto dal regista Felice Bonfiglio, si cercano attori e attrici, o aspiranti tali, dai 6 e i 70 anni. I casting si terranno il 1, 2 e 3 aprile da "Bonfiglio film". I moduli di partecipazione potranno essere compilati direttamente prima delle selezioni. Occorre avere con sè un documento di identità, il codice fiscale e, eventualmente, anche il proprio curriculum.

Gli interessati possono far riferimento al seguente E-Mail: 2019@bonfiglio-film.com, e questo sia per ricevere ulteriori informazioni, soprattutto per quanto concerne i casting che si terranno a Licata, ma magari anche per prenotare un orario confacente alla propria disponibilità lavorativa o altro. Il film di Felice Bonfiglio sarà incentrato principalmente sulla delicata tematica del lavoro in Sicilia. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2019, e si svolgeranno integralmente nella cittadina siciliana. https://www.youtube.com/user/mufeb www.bonfiglio-film.com