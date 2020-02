Carnevale 2020, ecco come cambia la circolazione stradale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Comando di Polizia Municipale, ha emesso un'ordinanza, la n° 52 del 18 Febbraio 2020, per disciplinare il traffico in occasione dello svolgimento delle manifestazioni del Carnevale 2020, secondo il calendario appresso indicato.

Giorno 22-02-2020

 L’istituzione del divieto di sosta con rimozione in Piazza Progresso, dalle ore 17,00 a fine manifestazione;

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Corso G. Garibaldi, Ponte Federico II° di Svevia, Corso Umberto, Corso Serrovira, Corso Roma e Piazza Progresso, dalle ore 17,00 a fine manifestazione;

Giorno 23-02-2020

 L’istituzione del divieto di transito al passaggio della banda musicale e Bellini-Curri e dal gruppo di majorettes secondo il seguente percorso Piazza Duomo, Corso V. Emanuele dalle 10,00 alle 12,00;

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Via Licata-Camera, Via Salso, Ponte Federico II° di Svevia, Corso Umberto e Piazza Progresso, dalle ore 08,00 a fine manifestazione, il transito veicolare proveniente da Via Palma sarà deviato su Corso Serrovira e su Via Sante Buoni;

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazza Progresso, Corso V. Emanuele Piazza Duomo dalle ore 17,00 a fine manifestazione;

Giorno 24-02-2020

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazzale E. Toti, Corso G. Garibaldi, Ponte Federico II° di Svevia, Corso Umberto, Corso Serrovira, Corso Roma e Piazza Progresso, dalle ore 09,00 a fine manifestazione;

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazza Progresso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazza Progresso, dalle ore 17,00 alle ore 20,00;

Giorno 25-02-2020

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazzale E. Toti, Corso G. Garibaldi, Ponte Federico II° di Svevia, Corso Umberto, Corso Serrovira, Corso Roma e Piazza Progresso, dalle ore 09,00 a fine manifestazione;

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazza Progresso, dalle ore 10,00 alle ore 13,00;

 L’istituzione del divieto di transito e del divieto di sosta con rimozione in Piazzale E. Toti, Corso G. Garibaldi, Ponte Federico II° di Svevia, Corso Umberto, Corso Serrovira, Corso Roma e Piazza Progresso, dalle ore 17,00 a fine manifestazione.