"Cade a causa di una buca", donna chiede maxi risarcimento

Una donna ha fatto causa al Comune chiedendo un maxi risarcimento. Il fatto è accaduto in via Rizzo, a Licata. La donna denunciando l’Ente ha chiesto danni per 30 mila euro.

La donna, nella citazione, ha fatto sapere d’essersi fatta male a “causa della presenza di una buca, del manto stradale”. Il legale del Comune è Grazia Zarbo.