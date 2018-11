Paura per un uomo, è stato aggredito da sette cani randagi

Un branco di cani randagi, sette in tutto, ha aggredito un uomo. E’ successo in pieno centro, nei pressi della via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Licata. L’uomo, un impiegato comunale, è stato inseguito dai un branco di cani randagi.

Il malcapitato l’ha scampata grazie ad una corsa repentina, i cani sono riusciti soltanto a strappargli dei pantaloni senza provocare nessuna ferita, grave. Il licatese , di certo, ha passato una brutta mezz’ora.