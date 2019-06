Arriva la Ztl alla Marina, ecco tutte le vie e gli orari previsti

Centro storico e marina di Licata, via alla Ztl. Le aree interessate dall’estensione saranno Corso Vittorio Emanuele, Piazza Regina Elena, Via San Francesco, piazza S. Angelo (tranne il corridoio che va da via Solferino a via Rizzo), via S. Ten. Spina, via S. Andrea (da corso Vittorio Emanuele a via Lunga), via Collegio, piazza Attilio Regolo (da via Amm.Cammilleri a via Galliani), via Frangipane, via Castello.

La zona a traffico limitato rimarrà vigente dalle 19 alle 2,00 nel periodo compreso tra il 29-06-2019 e il 29-09-2019 nelle vie S. Andrea, Collegio e Castello; dalle ore 20,00 alle ore 02,00 nel periodo compreso tra il 29-06-2019 e il 08-09-2019 nelle vie: corso Vittorio Emanuele, piazza Regina Elena, via S. Ten. Spina, via S. Andrea (da corso Vittorio Emanuele a via Lunga), piazza Attilio Regolo (da via Amm. Cammilleri a Via Galliani) e Via Frangipane; dalle ore 18,00 alle ore 02,00 nel periodo compreso tra il 29-06-2019 e il 08-09-2019 nelle vie: San Francesco e piazza S. Angelo (tranne il corridoio che va da via Solferino a Via Rizzo).