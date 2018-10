Albo unico degli scrutatori, ecco cosa cambia

Con un pubblico avviso, il sindaco Giuseppe Galanti, ha invitato gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare istanza entro il 30 novembre 2018, sull'apposito modello di domanda da ritirare presso l'Ufficio Elettorale del Comune, ubicato in corso Roma, all'interno dell'ex convento del Carmine. Per poter essere iscritti all'Albo, occorre essere essere elettore del Comune ed avere assolto gli obblighi scolastici. "Sono inoltre esclusi - dicono dal Comune - dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione delgi organi delle amministrazioni comunali".

"Gli elettori - fanno sapere dal Comune - già iscritti all'albo unico delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, non devono ripresentare nuove domande di iscrizione".