Aggiudicato appalto per lavori di ristrutturazione del commissariato di polizia

Aggiudicato l’appalto relativo ai lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale, adibito a commissariato della polizia di Stato, a Licata. Lo rende noto il Libero Consorzio di Agrigento, in qualità di stazione unica appaltante.

L’appalto, dell’importo a base d’asta di 282.508 euro, è stato provvisoriamente aggiudicato all’impresa Meco srl, con sede a Milazzo, che ha offerto il ribasso non anomalo del 28,5715% per un importo netto di 198.445,14 euro, ai quali si aggiungono 4.684,62 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo contrattuale è dunque di 203.129,76 più Iva.

È in corso di svolgimento, invece, la gara relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dell’Itc “Federico II” di Naro, dell’importo complessivo di 304.507,16 euro, alla quale partecipano 161 imprese.