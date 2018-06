Manutenzione all'istituto "Re Capriata", aggiudicato l'appalto

Aggiudicato l'appalto per la manutenzione straordinaria dell'istituto “Ugo Re Capriata” di Licata. Lo rende noto il Libero Consorzio di Agrigento. L'importo complessivo ammonta a 182.179,44 euro. L'appalto è stato aggiudicato provvisoriamente all'impresa Faranda Pietro, con sede a Ficarra, nel Messinese, che ha offerto il maggior ribasso non anomalo del 37,7458% sull’importo soggetto a ribasso di 176.572,34 euro per un importo netto di 109.923,70 euro, a cui vanno aggiunti 5.607,10 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo contrattuale complessivo di 115.530,80 euro più Iva). Alla gara hanno partecipato 259 imprese.