Commemorazione dei defunti e Festa delle forze armate: tutte le iniziative

E' tutto pronto a Licata per le manifestazioni indette dall'amministrazione comunale per la commemorazione dei defunti (2 Novembre) e per la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate (4 Novembre).

Sabato si terrà, alle 9.15 un raduno in piazza Progresso, che sarà seguito alle 9.30 dalla formazione del corteo con in testa le autorità cittadine. Questo percorrerà la strada fino al cimitero di Marianello dove, alle ore 10,00, sarà celebrata una Santa messa in commemorazione dei defunti.

Lunedì 4 novembre, invece, si terrà alle 9 un raduno in piazza Progresso che si muoverà verso piazza Regolo e la

Banchina Marinai d'Italia per il deposito di corone di alloro ai caduti in guerra e ritorno in piazza Progresso per assistere alla celebrazione della messa al cospetto del monumento dedicato ai caduti in guerra.

A seguito di una esplicita richiesta fatta dall'amministrazione comunale, in occasione delle due giornate sarà assicurato un servizio navetta per il Cimitero dei Cappuccini. Ad effettuarlo sarà la Società Ibla Tour che ha già in gestione il servizio di trasporto pubblico urbano a Licata, con corse a rotazione continua, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, sia del 1 che del 2

Novembre, con partenza ogni 15 minuti da Piazza Progresso. Il tutto al costo del biglietto di corsa semplice, pari di un euro a carico dell'utente. Il percorso sarà quello abituale con partenza da piazza Progresso, via Santamaria, cimitero Cappuccini e ritorno dalla strada comunale Sant'Antonino, Ospedale – piazza Progresso.