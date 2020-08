Nasce la zona a traffico limitato "Centro Storico – Marina"

E' stata pubblicata oggi la deliberazione n° 119, adottata ieri e dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale la giunta municipale, presieduta dal sindaco Giuseppe Galanti, ha istituito la Zona a traffico limitato "Centro Storico – Marina".

Il provvedimento sarà in vigore da venerdì 7 agosto a domenica 6 settembre 2020, dalle 20,30 alle 02,00 di tutti i venerdì, sabato e domenica in piazza Regina Elena, via San Francesco e Piazza Sant'Angelo, ad eccezione del corridoio che da via Solferino conduce a via Rizzo e in corso Vittorio Emanuele dal civico 18, via S. Ten. Spina, via Frangipane e Piazza A. Regolo (da via Amm. Millo a via Galliani), da venerdì 7 Agosto a domenica 6 settembre, tutti i giorni dalle 20 alle 2.

Previste deroghe per forze dell'ordine e possessori di pass.