Manutenzione delle pensilline in via Pagliarello, disposte modifiche al traffico

Via alla manutenzione straordinaria delle pensilini in via Pagliarello, disposte delle modifiche al traffico. A firmare l'ordinanza è stato il sindaco Giuseppe Galanti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A tal fine è stato istituito il divieto di transito e sosta con rimozione, nella suddetta via, dal 15 al 17 settembre 2020 e, comunque, fino ad ultimazione dei lavori, nella fascia oraria 7– 17,00.