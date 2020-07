Nido di tartarughe sulla spiaggia di contrada Pisciotto, il Wwf: "Spetta a tutti proteggerlo"

Le tartarughe scelgono la spiaggia di località Rocca, in contrada Pisciotto, per deporre le uova. Il fatto è stato registrato da un cittadino, che ha segnalato tutto alle associazioni ambientaliste. Alle prime luci dell'alba, Gino Galia, del progetto tartarughe di WWF Italia e volontario del Life EuroTurtles, ha potuto verificare la veridicità della segnalazione.

"Adesso tutta la comunità licatese, ancora una volta, è stata baciata dalla natura per accompagnare la vita verso la luce e il mare. Un paio di mesi di custodia e monitoraggio del nido, in una zona che era stata più volte oggetto di interventi dei volontari del WWF, per pulirla, accudirla, controllarla, quasi fosse atteso quanto successo oggi - dicono dal WWF -. Ripartizione Faunistica, Guardia Costiera e Comune di Licata, siamo certi, faranno la loro parte, perché i volontari del WWF di Licata, quelli veri, non pagati e animati dal solo amore per la natura che è anche amore verso il prossimo, loro ci saranno".