Referendum, sorteggiati 126 scrutatori: ecco chi sono

In vista del Referendum popolare confermativo del 20 e 21 Settembre, la Commissione Elettorale Comunale ha proceduto al sorteggio dei 126 scrutatori che faranno paste dei 42 seggi in cui i votanti saranno chiamati ad esprimere il proprio Si o No al quesito referendario.

Questo l’elenco completo dei sorteggiati:

Sezione n° 1: CALABRESE VENERA, BALLACCHINO DENY e BALSAMO

ANGELICA;

Sezione n° 2; LABISO SALVATORE, ALOTTO CARMELA e SAVONE ANGELA;

Sezione n° 3: SCIASCIA MARIO, ACCARDI ERCOLE e LA GRECA MIRKO;

Sezione n° 4: PORTELLI ROSARIO, CUSUMANO TERESA e DE MARCO VALAENTINA ;

Sezione n° 5; MARANO ANGELICA , VETRO TANIA e SOTTILE BARBARA ILARIA;

Sezione n° 6: SANTAMARIA ANNAMARIA, VEDDA LUCIA TERESA e RANNONE

SAVERIO;

Sezione n° 7: SAITO MARTA, SPERANZA MATTEO e DI FALCO MARIA DANIELA;

Sezione n° 8: ARMENIO JOSEPH, CUTTAIA DOMENICO e FEDERICO CARMELO;+

Sezione n° 9: CUSUMANO MARTINA, CONA ANGELA e CAMMILLERI SIMONA;

Sezione n° 10: LA CARRUBBA BARBARA, LOQUACE MARIA e MARZULLO ILARIA

BARBARA;

Sezione n° 11: FRACCICA ANGELA, SCHIFANO TERRY e URSO EMANUELA;+

Sezione n° 12: ESPOSITO DEIANIRA, URSO MARIA e RANNONE MARIA;

Sezione n° 13: VITTORIOSO FEDERICA GRAZIA, CICATELLO SILVANA e NATALE

ROSSANA;

Sezione n° 14: MARZULLO ANGELO, CELLURA GIUSEPPE SALVATORE e LISIO

ANDREA;

Sezione n° 15; TRAINA LUISA, IAPICHELLO CARMELA e CONSAGRA ANGELA;

Sezione n° 16: VOLPE DONATELLA, BENNICI MARCELLA e SERRAVALLE GIUSEPPA;

Sezione n° 17: VEDDA SALVATORE, AMATO FELICE e PRANIO ERIKA;

Sezione n° 18: INA DANIELA, INCORVAIA MARIA CONCETTA e LO DICO ROSARIA;

Sezione n° 19; VICARI FRANCESCA, CURELLA VINCENZO e TRAPANI SARA;

Sezione n° 20: IACOPINELLI MARIA, SIRONE GAETANA e INCORVAIA ANGELO;

Sezione n° 21: TRAPANI ANGELA LICATA, INCORVAIA CLELIA MARIA e BONA

SALVATORE;

Sezione n° 22: PORTELLI ANTONIO, e CAMMILLERI MARIA CONCETTA e ONORIO

LAURA;

Sezione n° 23: ANTONA ALESSIO, CAMMILLERI DOMENICA e AMATO ROSALIA;

Sezione n° 24: CONA GIUSEPPE, ZIRAFI ILENIA MARIA e MUGNOS MORENA ;

Sezione n° 25: SANTAMARIA GIUSEPPA, ZARBO GAETANA e GIORDANO ANTONINO;

Sezione n° 26: BONA VINCENZO, NATALE EMANUELE e MARCHESE ANGELO;

Sezione n° 27: PRANIO GIUSEPPA, BULONE ROSARIA GELA e DAMANTI BIAGIO;

Sezione n° 28: PORRELLO GIUSY, MARZULLO GIUSEPPA e TEALDO ANGELA ARMIDA; Sezione n° 29: CIPOLLA DAVIDE, VITTORIOSO ANGELO e ALABISO CONCETTA;

Sezione n° 30: CIULLA FABIANA, LAURIA e LICATA ALESSANDRA;

Sezione n° 31: ESPOSITO CALOGERO, RUSSOTTO GIUSEPPINA e GRECO POLITO

CARMELA;

Sezione n° 32: CUTTAIA GIUSEPPINA, ZIRAFI CARMELA e SCHEMBRI GIUSEPPINA;

Sezione n° 33: GATI 'GENNY LOREDANA, LETO MARIA GIUSEPPA e ALOTTO ANNA;

Sezione n° 34: BELFIORE ROSALIA, CICATELLO GIOVANNI e BILOTTA DOMENICO;

Sezione n° 35: VITALI ANGELO, SFERRAZZA MARIA e SAMBITO MARIACHIARA;

Sezione n° 36: MIRABILE VITALE, GRACI MARIA GABRIELLA e LA GRECA ANNA;

Sezione n° 37: GRECO CARMELO, IANNELLO ANTONY e MAZZOTTA ANDREA

DOMENICO;

Sezione n° 38: MUGNOS MARTINA, BALSAMO KARIN e AMATO FRANCESCA;

Sezione n° 39: ALOTTO CALOGERO ALESSANDRO, RUSSOTTO GIUSEPPE e

CUTTAIA DANIELA;

Sezione n° 40: RAIA LORENA, SANTAMARIA NICOLA e RUSSOTTO ALESSANDRA;

Sezione n° 41: MARINO LUIGI,, ANTONA FABIOLA FATIMA e PIRA DONATELLA;

Sezione n° 42: DI VINCENZO INA, PRANIO CARMELA LICATA e CASTAGNA

GAETANO.