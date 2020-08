Strada provinciale San Michele, scontro fra due auto: feriti due ventenni

S'è temuto il peggio, stanotte, lungo la strada provinciale San Michele, ma per fortuna - dopo gli accertamenti sanitari effettuati anche all'ospedale di Agrigento - i due feriti dell'incidente stradale sono stati già dimessi. A scontrarsi, per cause ancora in corso d'accertamento, sono state - alle 23,30 circa - una Fiat Panda e una Fiat Punto. Lungo la strada che collega Licata con la località balneare di Mollarella, si sono precipitate le ambulanze del 118 che hanno trasferito il 23enne e il 24enne, rimasti feriti, al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso".

E' stato necessario, affinché venissero sottoposti a Tac, trasferire i due momentaneamente all'ospedale di Agrigento. Dopo l'esame e dopo essere tornati a Licata, i due giovani sono stati dimessi.