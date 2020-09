Lavori per evitare gli allagamenti, cambia la viabilità in contrada Playa - Fondachello

Lavori in corso per evitare gli allagamenti. Il sindaco, Pino Galanti, per consentire gli interventi e le misure di sicurrezza per gli addetti ai lavori ha emanato un'ordinanza che modifica la viabilità in contrada Playa - Fondachello. Ecco quali sono le novità:

1) l'istituzione del divieto di transito sulla strada di collegamento tra il ponte sulla foce del fiume Salso e Viale Caduti in Guerra nel tratto compreso tra la via Soldato Caffarello e la via Carlo Coccia, dal 15 al 18 Settembre e, comunque, fino ad ultimazione dei lavori, nella fascia 7,00 – 17,00;

2) l'inversione del senso di marcia in via Soldato Caffarello che sarà transitabile nel senso di marcia lato mare -via Puccini;

3) il flusso veicolare proveniente dal ponte sulla foce del fiume Salso sarà instradato su via Carlo Coccia e, viceversa, il flusso veicolare proveniente da zona Playa sarà instradato su via Soldato Caffarello.