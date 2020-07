Pullara: "I saldi del bilancio 2019 potrebbero essere falsi"

"Una serie di debiti fuori bilancio per l’anno 2029, e la liquidazione dei decreti ingiuntivi sono all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale di Licata.

I SALDI DEL BILANCIO 2019 APPROVATO A MAGGIO 2020 POTREBBE ESSERE FALSI con possibili eventuali ricadute sui cittadini e non solo".

A sostenerlo è il deputato regionale l'On. Carmelo Pullara capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars.

"Il sindaco di Licata-dichiara Pullara-ha trasmesso le proposte di delibera da portare all'approvazione della prossima seduta del consiglio comunale.

Tra queste figurano una serie di debiti fuori bilancio e la liquidazione di decreti ingiuntivi per un'ammontare di quasi 200.000 euro.

Ma si tratta - sottolinea Pullara - di debiti fuori bilancio che si riferiscono al bilancio 2019 approvato nel 2020 e quindi questo a dimostrazione che si tratta di un bilancio che potrebbe riportare dei saldi non veritieri.

Tutto questo potrebbe inevitabilmente ripercuotersi sulla città e avere ricadute di tipo civili,penali e amministrative non soltanto sugli amministratori ma anche sui cittadini.

È evidente – conclude Pullara - che oltre ai gravi i ritardi con cui questo comune ha provveduto all'approvazione del bilancio 2019, tra cui i ritardi ad incamerare i finanziamenti, il riportare debito fuori bilancio solo due mesi dopo l’approvazione dello strumento finanziario evidenzia forse che i saldi riportati nello stesso potrebbero essere non veritieri. Il dissesto finanziario cui il Sindaco Galanti & C e’ ormai forse vicino, le ricadute su cittadini, dipendenti ed amministratori potrebbe essere pesantissimo e da cui sarà difficilissimo riprendersi, ma ho l’impressione che la poltrona per qualcuno sia vitale oltre a quella di altri di un riferimento chicchessia difficilmente immaginabile per le esigenze di Licata”.