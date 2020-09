Referendum, ecco come ottenere il duplicato della tessera elettorale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In vista del referendum del 20 e 21 Settembre, l'Ufficio Elettorale invita tutti gli elettori a controllare la propria tessera elettorale, il cui interno conta n. 18 spazi disponibili per l'apposizione del timbro di avvenuta votazione, in modo da poter serenamente recarsi al seggio per esprimere il proprio voto.

In caso di necessità di richiesta del duplicato della tessera di cui sopra, si fa presente che Ufficio Elettorale è aperto per il rilascio dello stesso documento elettorale, dal 14 al 19 settembre c.a. tutti i giorni, dalle 08,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 18,30. Tuttavia in ottemperanza alle esigenze di contenimento del COVID-19 e di distanziamento interpersonale, il servizio verrà garantito con i seguenti accorgimenti:

* i cittadini hanno l’obbligo di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno un metro, sia in attesa all’esterno dell’ufficio che nelle sale aperte al pubblico;

* l’entrata in ufficio sarà contingentata per evitare il sovraffollamento dei locali, con l’ingresso di un cittadino per volta

Si invitano, pertanto i cittadini a non attendere gli ultimi giorni, così da evitare l’affollamento e le conseguenti lunghe file di attesa.

Si informa, inoltre, altresì, che l’Ufficio elettorale domenica 20 settembre rimarrà aperto dalle ore 7 fino alle ore 23, mentre lunedì 21 rimarra' aperto dalle ore 7 fino alle ore 15,00.

Si ricorda, altresì, che la Circolare del Ministero dell'Interno n° 41 del 20 agosto ha disposto che gli elettori per accedere all'interno degli istituti scolastici sede di seggio elettorale dovranno indossare la mascherina nel rispetto delle normative vigenti

Pertanto, tutti gli elettori dovranno recarsi al voto muniti di mascherina e indossarla per garantire la massima sicurezza e prevenzione dai rischi di contagio da Covid-19.