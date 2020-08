Comune, uffici chiusi anche per la vigilia di Ferragosto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In considerazione del fatto che nelle giornate a ridosso delle festività l’affluenza di pubblico nei pubblici uffici si riduce notevolmente e considerata la necessità, nell’ambito della più generale riduzione della spesa pubblica di adottare provvedimenti tesi al contenimento dei consumi energetici da conseguirsi in particolari periodi dell’anno caratterizzati dalla consistenza riduzione dell’accesso ai servizi comunali, con ordinanza n° 74 di oggi, il sindaco Giuseppe Galanti, ha disposto la chiusura degli uffici comunali per il giorno 14 Agosto 2020, vigilia di Ferragosto.

L’assenza dal lavoro dei dipendenti, per il giorno 14 Agosto, sarà equivalente ad un giorno di congedo ordinario.

Inoltre sarà cura dei dirigenti e degli incaricati di Posizione Organizzativa garantire i servizi essenziali di stato civile/anagrafe, cimitero, protezione civile di pronta reperibilità, nonché di polizia municipale.

Ricordiamo che, con provvedimento del responsabile del servizio, nei giorni scorsi è stata disposta

la sospensione di ogni attività per quanto concerne la biblioteca comunale da oggi 10 agosto per tutta la

settimana in corso, con regolare ripresa fissata per il giorno 17.