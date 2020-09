Licata si alza in piedi per Gloria Peritore, la campionessa verrà premiata dal sindaco

Riconoscimento da parte del sindaco di Licata a Gloria Peritore. La fighter licatese soprannominata 'The Shadow', ha vinto il titolo mondiale ISKA nella categoria -52 kg, battendo nettamente la plurititolata Ludivine Lasnier al termine dei cinque round. Per questo, dal Comune, hanno deciso di renderle omaggio.

Il match si è svolto lo scorso 29 agosto a Rosolini (Siracusa), in occasione del rinomato evento 'Evolution Fight' di Bruno Botindari e Liliana Voicu. Cinque lunghi round, in cui è stata Peritore a dominare, allenata dai maestri Manuele e Milo Raini. Gloria è così riuscita a coronare il suo sogno: vincere il titolo infliggendo anche un conteggio alla sua avversaria. L'avversaria, molto esperta, è riuscita a finire il match, ma ciò non ha impedito a Gloria Peritore di laurearsi campionessa vincendo all’unanimità.