Elezioni amministrative 2020, ecco come rinnovare i documenti

In vista della tornata referendaria del 20 e 21 settembre 2020, il responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale, Giuseppe Cottitto, ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che dal 2001 ha sostituito il certificato elettorale. Pertanto, l’Amministrazione comunale invita vivamente gli elettori a voler controllare di essere in possesso della tessera elettorale. In caso di esaurimento degli spazi riservati alla certificazione è possibile chiedere all'ufficio elettorale l'emissione di una nuova tessera previa esibizione di quella posseduta.

In caso di smarrimento o deterioramento della tessera, si raccomanda di richiedere, al più presto il rilascio del duplicato all'ufficio Elettorale evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione. Chi invece, a seguito di variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale, avesse ricevuto il tagliando di variazione adesivo, è invitato a provvedere all'applicazione dello stesso sulla tessera elettorale personale, negli appositi spazi.

Allo scopo di facilitare l’accesso agli elettori per gli adempimenti di cui sopra, si comunica che l' ufficio elettorale comunale, per il rilascio delle tessere elettorali, sarà aperto dal 20 Agosto all'11 settembre nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle 13.00. Inoltre, il suddetto ufficio per il rilascio delle tessere elettorali, sarà aperto in orario straordinario, dal 14 al 21 settembre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00; e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Sabato 19 settembre l’ufficio sarà aperto dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16,30 alle ore 18,00; domenica 20 Settembre 2020 dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre 2020 dalle 7 alle 15. Infine, il responsabile del servizio fa presente che per specifiche necessità dei i cittadini potranno contattare l’Ufficio Elettorale (Coro Roma- piano terra - area complesso del Carmine), tel 0922868.426, 868425, 868424.