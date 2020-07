Comune di Licata, ecco la richiesta per la nomina degli scrutatori del referendum

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In vista del Referendum consultivo del 20 – 21 Settembre 2020, la Commissione Elettorale Comunale ha deliberato di nominare prioritariamente gli iscritti all'albo degli scrutatori di seggio elettorale che sono disoccupati o inoccupati e iscritti nelle liste del Centro per l'Impiego di Licata. Tale orientamento sarà valido anche per eventuali altre le consultazioni elettorali che dovessero svolgersi nell'anno 2020. A darne comunicazione è l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti, per mezzo del responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, Giuseppe Cottitto.

Per richiedere di essere nominati scrutatori in occasione del Referendum Popolare Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020, occorre, presentare dal 03 al 12 Agosto 2020, una dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico di scrutatore di seggio elettorale. nella quale si attesta di essere già iscritti all'Albo degli Scrutatori e di essere disoccupati o inoccupati ed iscritti al Centro per l'Impiego. Il modello per presentare tale dichiarazione può essere ritirato direttamente presso l'Ufficio Elettorale (muniti di mascherina) o acquisito online dal portale istituzionale del Comune.

La dichiarazione deve essere consegnata direttamente agli uffici del Servizio Elettorale in corso Roma “complesso del Carmine” allegando copia di un documento d'identità.

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti alla data di presentazione della dichiarazione. Non verranno prese in considerazione le dichiarazioni prive dei dati richiesti o senza la firma autografa o presentate non utilizzando l'apposito modulo o fuori termine. Per gli eventuali posti rimasti vacanti, si procederà con una estrazione a sorte fra tutti gli iscritti all'Albo degli scrutatori. La nomina e l'estrazione a sorte viene effettuata in seduta pubblica dalla Commissione Elettorale Comunale. Coloro che non sono ancora iscritti all'Albo degli Scrutatori, non possono dare la disponibilità per questa consultazione, però possono, fra il 01 novembre e il 30 novembre, presentare domanda di iscrizione all'Albo degli Scrutatori che verrà perfezionata nel mese di gennaio 2021.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina dedicata su speciale elezioni del portale istituzionale del Comune.