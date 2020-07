Cgil, Mario Augusto nuovo segretario della Camera del lavoro di Licata

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Mario Augusto, ex dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, è il nuovosegretario della Camera del Lavoro “Angelo Incorvaia” di Licata.

A nominarlo è stato Alfonso Buscemi, Segretario Generale della Cgil di Agrigento. Mario Augusto, che dal 2008 è stato ininterrottamente, il responsabile della Cgil funzione pubblica dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, in passato ha già ricoperto altri incarichi all’interno dell’organizzazione sindacale, sul territorio.

“Ho accolto con entusiasmo – è il commento di Augusto – la nomina a segretario della sezione di Licata della Camera del Lavoro, che è intitolata al compianto Angelo Incorvaia, grande sindacalista, attento alla realtà territoriale. Ringrazio la segreteria provinciale e Alfonso Buscemi, con il quale ho il piacere di collaborare da anni, per la fiducia accordatami. Licata vive un momento difficile, anche dal punto di vista socio – culturale, ma sono convinto che ci sia la possibilità concreta di dare un contributo per migliorare le condizioni di vita dei residenti. La Cgil di Licata ha bravi compagni di esperienza a disposizione dei lavoratori pensionati e cittadini sia per la difesa dei diritti collettivi sia per i diritti individuali con i nostri servizi sia del Patronato Inca che del Caaf entrambi diretti dalla compagna Paria Catania".