Sono più di 40 le famiglie che parteciperanno ai centri estivi

Sono più di quaranta le famiglie che, entro il termine del 7 agosto, hanno aderito all’avviso del Comune relativo all’attivazione ufficiale di Centri Estivi a favore di bambini e ragazzi tra i 3 e i 14 anni.

"Si tratta di un’iniziativa avviata in collaborazione con enti privati, associazioni ed enti del terzo settore, che prevede l’esecuzione di progetti ludico-ricreativi per l’accoglienza di bambini e ragazzi - dichiara l'assessore alle politiche sociali, Violetta Callea -. Le famiglie che hanno presentato l’istanza in tempo utile e che sono in possesso dei requisiti richiesti, riceveranno un sostegno economico per le spese delle rette di frequenza ai centri estivi; il sostegno verrà erogato a seguito delle agevolazioni per più di 90.000,00 euro avute da Stato e Regione. In questo modo – conclude l’assessore – sarà dato un supporto concreto a diverse famiglie i cui genitori sono entrambi lavoratori e, soprattutto, con figli piccoli, permettendo loro di fruire gratuitamente e per diverse settimane, dei centri estivi accreditati, operanti a Licata".