Rotary e territorio, il governatore Alfio Di Costa a Licata

Visita amministrativa, questa mattina, del Governatore del Rotary International, distretto 2110 Sicilia e Malta, al Club di Licata guidato da Antonio Ragusa. In mattinata è stato accolto dal sindaco della città di Licata Giuseppe Galanti, nel suo ufficio del palazzo di città. Dopo i saluti e i convenevoli di rito il governatore Alfio Di Costa, accompagnato dal presidente del Club Antonio Ragusa, ha rappresentato al sindaco la sua idea di sviluppo e il ruolo che deve avere il Rotary Club attraverso le tante professionalità che lo rappresentano in tutti i settori produttivi e culturali. Dopo lo scambio dei gagliardetti, con l'ausilio di una guida messa a disposizione dall'amministrazione comunale, Alfio Di Costa, accompagnato dal presidente de club Antonio Ragusa e da alcuni soci, oltre che dal segretario distrettuale Sergio Malizia, ha visitato le stanze del palazzo di città, in stile Liberty (progettate da Ernesto Basile), apprezzando i relativi magnifici affreschi. Interessante la visita al Santuario di Sant’Angelo e del relativo chiostro e, infine, del Museo archeologico ospitato nel seicentesco convento della Badia. A corollario della visita, il governatore e il segretario distrettuale sono stati accompagnati al parco delle ville liberty, al castel sant'Angelo, alla chiesa di Pompei e al Santuario Rupestre di San Calogero nonché in giro per la città al fine di far apprezzare i numerosi monumenti di Licata. “Questa è la Sicilia che va esportata e che va presentata all’Italia e al mondo” ha commentato il governatore del distretto Rotary 2110 Alfio Di Costa mentre ammirava il luogo più panoramico della città dal quale ha avuto modo di apprezzare la veduta d'insieme della città. Alfio Di Costa ha particolarmente “apprezzato l’incisiva presenza del Rotary nella comunità, i suoi progetti di servizio, l’immagine che il club ha costruito di sé”. Nel pomeriggio la visita amministrativa e, a seguire, l’incontro serale con i soci. “E’ un’occasione irripetibile quella di permettere al Rotary e alla sua massima rappresentanza di rinsaldare i rapporti con le istituzioni del territorio. Serve una sinergia d’intenti per permettere alle nuove generazioni di ambire ad un futuro all’altezza delle proprie aspettative” ha commentato il presidente del Club Rotary di Licata Antonio Ragusa nel ringraziare Alfio Di Costa che “credo sia la persona giusta per valorizzare i Rotary e i territori”.

