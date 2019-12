Per il periodo natalizio via libera alla Ztl in centro città

Arriva la zona a traffico limitato per le festività natalizie, ecco tutte le nuove prescrizioni.

Il comando della Polizia municipale, applicando l'ordinanza emessa dall'Amministrazione comunale, si è imposto il divieto di transito e di sosta con rimozione in corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra piazza Regna Elena e la via Capitano Bonsignore, piazza Regina Elena, via Collegio, via S. Andrea nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele e via Monte di Pietà, via Carducci e via S.T. Spina. Si è anche imposta l'inversione del senso di marcia della via Guccione che sarà percorribile da piazza Regna Elena a via Bucceri, secondo il seguente calendari: nei giorni 20, 21 22 dicembre 2019 dalle 18 alle 24; nei giorni 26, 27, 28 e 29 dicembre dalle 18 alle 24; nei giorni 3, 4, 5 e 6 Gennaio 2020 dalle 18 alle 24.

Sarà anche istituito un divieto di sosta con rimozione in piazza Progresso nel tratto compreso tra il civico 15 e piazza Matteotti nel periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Saranno concesse deroghe a residenti, mezzi di soccorso e altre categorie precisate in ordinanza.