Elezioni europee del 26 maggio, ecco le istruzioni per il voto

L'ufficio elettorale comunale, in merito dell'esercizio del diritto al voto da parte dei cittadini stranieri degli altri paesi dell'Unione residenti a Licata, nel ribadire che gli stessi potranno esercitare il diritto al voto in questo Comune, tramite il delegato della funzione dirigenziali, Giuseppe Cottitto, precisa quanto appresso indicato.

Per poter esercitare il diritto al voto dovranno presentare apposita domanda su modello, entro e non oltre il 25 Febbraio 2019, presentandola personalmente o spedita mediante raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Licata, ufficio protocollo – piazza Progresso,10 – 92027 Licata. L'esito positivo della richiesta comporterà l'iscrizione del nominativo in un'apposita lista aggiunta che comporterà la consegna di una tessera elettorale personale con la quale presentarsi al seggio indicato per l'espressione del voto.

Con l'iscrizione nella suddetta lista aggiunta, si potrà esercitare il voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e non anche ai membri del Parlamento Europeo spettanti al paese di origine; vi è infatti il divieto del doppio voto.