Delegazione maltese visita la città, il vice sindaco: "Rafforzare il legame"

L'amministrazione comunale di Licata, su iniziativa del past president del Lions club, Agostino Balsamo, ha ricevuto una nutrita delegazione proveniente da Silena, cittadina dell’isola di Malta, per una visita promozionale in città. Presenti, al Palazzo di Città, il sindaco Giuseppe Galanti, il suo vice Antonio Vincenti e l'assessore Salvo Lombardo.

Oltre a visitare Castel Sant’Angelo, il quartiere maltese di San Paolo, la chiesa di Sant'Angelo, il parco delle ville liberty, ed avere effettuato un tour lungo la strada panoramica Sant'Antonino, gli ospiti maltesi hanno effettuato anche un giro per la costa a bordo di dieci barche a vel, con degustazione di prodotti tipici locali.

"L’iniziativa – spiega il vice sindaco Vincenti – è servita a rafforzare gli stretti legami tra Licata e Malta, le cui origini risalgono ad i secoli orsono. Grazie a questo incontro sono stare avviate trattative per l’apertura di un canale preferenziale di scambio culturale ed economico tra la nostra città e l’isola dei Cavalieri, mentre sono già in atto trattative per la riattivazione del collegamento tra il nostro porto e Malta a mezzo di aliscafo".