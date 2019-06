Villaggio dei fiori, via alla potatura degli alberi

Lunedì, 10 giugno, gli addetti alla manutenzione del verde pubblico, daranno inizio ai lavori di potatura degli alberi del Villaggio dei Fiori.

"L'intervento – dichiara l'assessore Giuseppe Ripellino – rientra nel più vasto programma di potatura degli alberi dislocati lungo tutto il centro abitato di Licata e che, nonostante la carenza di uomini e mezzi, l'amministrazione comunale, sta portando a termine, intervenendo anche nelle zone in cui da moltissimi anni non si opera in tal senso, con tutti i problemi che ne sono derivati anche per la sicurezza dei residenti, oltre che per il decoro e la pulizia dei luoghi".