Vie Marotta e Marconi, decise modifiche alla viabilità

Novità in materia di traffico in due vie cittadine. Nel caso di via Marotta le modifiche riguarderanno solo la giornata di domani in cui è previsto, dalle 7 alle 17, il divieto di transito e sosta "allo scopo - spiega il Comune - di consentire la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica".

Da lunedì e fino al 30 aprile, invece, è stato ripristinato il senso unico di marcia in via Marconi, nel tratto compreso tra via Barrile e Piazza Matteotti, con direzione di marcia Piazza Matteotti. Revocato anche il divieto di sosta sul lato destro della via Guglielmo Marconi, che resta solo nel tratto compreso tra la via Barrile e il civico 55.