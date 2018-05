"Viaggiare gratis si può", appello ai giovani licatesi

"Se si hanno diciotto anni compiuti, viaggiare gratis alla scoperta dell'Unione Europea è possibile". A renderlo noto è l’ufficio Europa del Comune di Licata, a seguito di quanto comunicato dal Parlamento Europeo sul proprio sito istituzionale, in merito alla nuova iniziativa denominata “Discover EU”,

L’iniziativa nasce da un’idea proposta durante l’evento Europeo per i giovani “European Youth Event (EYE)”, sostenuta dal Parlamento Europeo, durante il quale è emerso che “ questo programma sia in grado di far conoscere e comprendere ai giovani le diverse anime dell’Europa e i valori comuni che la sostengono, e pensano che incoraggiare i giovani cittadini europei a viaggiare negli stati membri e incontrare altre persone da altri paesi possa promuovere un’identità europea e rafforzare i valori fondanti dell’UE”. I primi 15.000 ragazzi prenderanno parte all’iniziativa tra i mesi di luglio e settembre, mentre anche altri giovani europei potranno beneficiarne successivamente.

A tal proposito si fa presente che la prima parte della procedura, che riguarda la registrazione on line sarà disponibile dal 12 giugno fino al 26 giugno 2018, mentre la seconda verrà resa disponibile successivamente. Alla prima parte di registrazione possono accedere tutti i cittadini dell’UE che al primo luglio 2018 abbiano compiuto il diciottanni di età.

Il biglietto consente di viaggiare da 1 a 30 giorni in non più di quattro paesi dell’UE utilizzando il treno come mezzo di trasporto principale. Sono previste eccezioni per situazioni particolari come portatori di handicap e persone che provengono da regioni periferiche.