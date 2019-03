Nasce la "via dell'Accoglienza", qui saranno censiti tutti i senza tetto

In esecuzione di quanto previsto al punto 7 delle avvertenze e note illustrative al regolamento anagrafico emanate dall'Istat nel 1992 nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel Comune, la giunta comunale, con deliberazione n° 25, adottata il 12 marzo scorso, e dichiarata immediatamente esecutiva, ha stabilito di denominare una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale, denominata “Via dell'ospitalità".

In questa via, quindi, verranno iscritte, con un numero progressivo dispari sia i “senza tetto” eventualmente risultanti residenti al momento del censimento, sia i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune di Licata ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso; mentre i numeri progressivi pari , qualora dovesse presentarsi la necessità per simili casi al di fuori delle casistiche di cui sopra.