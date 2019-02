Via Amendola, cambia la via viabilità: ecco le nuove disposizioni

Nella giornata di oggi, è stato istituito il divieto di transito e sosta in via Amendola, nel tratto compreso tra Via S. Elia e corso Roma, per il giorno 27 febbraio 2019, dalle 8 alle 16.

A darne notizia è l'ufficio stampa del Comune di Licata. "Allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle operazioni di scarico di materiale edile utile alla ristrutturazione della chiesa del Carmine, i cui lavori di rifacimento del tetto sono in corso da alcuni mesi, il comando di polizia municipale, ha emesso un'ordinanza per la disciplina del traffico nella zona".