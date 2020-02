Villetta di via Adige ripulita dagli studenti: multato anche il proprietario di un cane

Villetta di via Adige ripulita dalla Terza E della scuola media “Bonsignore”, facente parte dell'Istituto comprensivo “Leopardi”. In attesa che il comune e la scuola formalizzino le procedure di affidamento della stessa, i piccoli si sono impegnati a fondo per eliminare sporcizia e degrado dall'intenro della struttura, che sarà adottata da tutte del classi del plesso.

All'appuntamento hanno attivamente preso parte anche l'insegnante Angela Oliveri, l'assessore alla Pubblica Istruzione Violetta Callea e il baby sindaco Leonardo Sanfilippo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani, che hanno individuato e sanzionato il proprietario di un cane che veniva portato a defecare regolarmente all'interno della villetta.