Coppia licatese a "C'è Posta per te", ma scoppiano le polemiche

La storia è quasi da manuale, anche se inverte un poco il paradigma (parodistico) siculo: la coppia, giovane e bellissima, lei (e non lui) gelosa. Anzi, gelosissima. Tanto che, dai che ti ridai, il rapporto si rompe. Ma lui, Calogero, non vuole saperne di rinunciare a lei, Valentina, e si rivolge alla popolarissima trasmissione "C'è posta per te".

Qui, davanti alla famosa "busta" i due si sono confrontati con scambi di battute che hanno strappato al pubblico in studio qualche risata e qualche applauso. Tutto per finire con una lapidaria dichiarazione d'amore di lui, una sicilianissima "io solo a te voglio " e un'apertura (di busta) di lei, che accetta di riabbracciarlo premettendo che però lui dovrà dimostrarle "ogni giorno" di amarla e soprattutto che comunque lei lo controllerà e verrà sempre a sapere cosa fa. Abbracci, baci, fine.

E invece no. Perché la storia non ha convinto vere e proprie torme di fans scatenati, i quali hanno ritenuto che l'atteggiamento dei due fosse sospetto, soprattutto per alcuni atteggiamenti ritenuti un po' troppo palesi se non artefatti e finalizzati ad incrementare il numero dei follower per un ipotetico futuro da "influencer". Una ricostruzione che avrebbe trovato riscontro, dicono i detrattori, nell'imponente numero di "seguaci" di cui i due già godevano. Un "caso" di cui si sono occupate anche testatata on line nazionali che è stato tuttavia smentito categoricamente dalla diretta interessata. Con un lungo post su Instagram, infatti, Valentina ha spiegato che quella a "C'è Posta per te" è stata una "bellissima esperienza e come tale non priva di critiche ed elogi". Nel definire "spettacolare" Maria De Filippi, la ragazza ha precisato: "confermo che siamo stati due pessimi attori! È vero! Per il semplice fatto che non siamo due attori e non abbiamo studiato recitazione! Poi ci terrei a precisare che prima di mandare in onda una storia tutto lo staff di Mediaset si accerta per diversi mesi, in tutti i modi possibili e immaginabili, che si tratti veramente di una storia reale e in ogni caso Maria De Filippi non è così stupida da farsi abbindolare da due ragazzi in cerca di follower come molti di voi stanno insinuando! Detto questo, al di là di ciò che dite - ha continuato - io sono felice di essere apparsa così 'posata e rilassata' (come molti mi hanno definita) perché in realtà dentro me ero tanto emozionata e non a mio agio davanti le telecamere ed il pubblico e ammetto che guardandomi mi sono sorpresa anche io!".

Valentina, inoltre, spiega che "i tanti followers che abbiamo è solamente per via di alcuni sponsor fatti a dei brand tempo fa, nulla a che vedere con il programma... dove nulla è inventato".