Turista mette il piede in un fossato, ferito: arriva l'ambulanza

Attimi di paura in piazza Progresso. Un uomo, che passeggiava in piazza Progresso insieme alla moglie, è inciampato, ferendosi. Il turista, ha messo il piede in un fossato dove, secondo quanto fa sapere l’edizione odierna de La Sicilia, qualche tempo fa era piantata una palma secolare.

Inutile, il tentativo della moglie, di evitare la caduta al marito. L’uomo, si è ferito. I passanti, viste le condizioni dell’uomo, hanno allertato l’ambulanza del 118. Il turista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Licata, l’uomo oltre un problema alla gamba ha riportato anche dei traumi al tronco per via della rovinosa caduta.