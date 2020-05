Dall'università di Catania arriva disinfettante per il Comune, Galanti: "Grato dell'aiuto"

Un importante aiuto per fronteggiare la "fase 2", arriva al Comune di Licata dal dipartimento di chimica dell’Università di Catania, che ha donato una gran quantità di disinfettante al Municipio.

“Sono grato – è il commento del sindaco Pino Galanti – al professore Roberto Purrello, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università di Catania ed a tutti i tecnici dei laboratori. Ringrazio, per il contributo fondamentale alla donazione – conclude il primo cittadino - il professore Benedetto Torrisi per l’invito manifestato e, insieme a lui, l’amico Ivan Paci ed il consigliere comunale di Licata Alessio Munda per l’attività di networking posta in essere per servire le comunità dell’Agrigentino”.