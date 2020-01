Ufficio tributi, sarà possibile accedere solo con prenotazione

Pagamento dei tributi, per accedere agli uffici del Comune di Licata bisognerà prima prenotarsi telefonicamente.

"Il Comune – dice il sindaco Galanti – sta attuando la lotta contro l'evasione dei tributi locali al fine di attuare l'Equità Fiscale tra tutti i contribuenti. Sono stati emessi numerosi atti di accertamento ad altrettanti cittadini che potranno avere informazioni ed eventuale revisione dell'avviso presso l'Ufficio Tributi. per regolare l'afflusso agli uffici è necessaria la prenotazione dell'appuntamento che deve essere fatta online. E' pertanto inutile recarsi all'Ufficio senza la prescritta prenotazione. E' attivo inoltre il servizio Comune Risponde che consente l'esame della pratica per via telefonica comodamente da casa".

Il numero di telefono è il 011.19821241. E' comunque possibile prenotarsi anche fisicamente presso l'Urp di piazza Matteotti.