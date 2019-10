Tutela del dialetto, il Comune presenta due progetti per i più piccoli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Allo scopo salvaguardare la lingua e il dialetto locale, nonché di promuovere l'interesse verso tematiche sociali e culturali, l'Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giuseppe Galanti, su input dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Violetta Callea, ha proposto a tutti i dirigenti delle scuole primarie, secondarie di I° e di II° grado di Licata, di partecipare ai sottoelencati bandi di concorso. "Il primo bando “33° compleanno di Pinocchio”, - spiega l'assess. Callea - organizzato dalla

Fondazione nazionale Carlo Collodim, promuove la cultura verso tematiche sociali e culturali, per stimolare i giovanissimi, le famiglie e le scuole alla partecipazione attiva in un processo di riflessione e creazione. Il secondo bando, che ha per tema: “Salva la tua lingua locale”, è stato pubblicato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, e dall'Unione Nazionale Pro Loco, nell'ambito del protocollo d'intesa del /2/2018, in collaborazione con l'Associazione Scuola strumento di pace, consiste in un premio letterario nazionale per le opere in dialetto o lingua locale , con il quale si invitano i ragazzi a proporre componimenti (poesie e prose) nei dialetti locali del proprio territorio con l'obiettivo di valorizzare scrittori e poeti che si esprimono nello loro lingue, in armonia con la Convenzione Unesco sul patrimonio immateriale, e coinvolgere le scuole di ogni ordine e grado per sensibilizzare gli studenti sulla tutela dei patrimoni linguistici italiani".