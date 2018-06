Turista aggredisce albergatrice: "Città troppo sporca, vado via senza pagare"

Voleva lasciare l'albergo senza pagare perché la città era troppo sporca, ma l'alterco è degenerato in aggressione. Vittima un'albergatrice di Licata aggredita da un turista proveniente dalla Lombardia. Nel primo pomeriggio di ieri - si legge sul quotidiano La Sicilia - il turista rientrando in un albergo del centro cittadino aveva chiesto di lasciare la struttura senza pagare. A suo avviso, avrebbe dovuto essere avvisato delle condizioni in cui versa la città.

Ma l'albergatrice si è rifiutata di lasciarlo andare via senza pagare e la discussione si è trasformata in colluttazione. A farne le spese la donna che è finita al pronto soccorso dell'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" a bordo di un'ambulanza del 118. Sul posto anche una volante del commissariato di polizia. I titolari dell'albergo stanno adesso valutando la possibilità di denunciare l'uomo.