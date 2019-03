"Travelexpo, borsa globale dei turismi", ecco tutti i dettagli per partecipare

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il prossimo 15 marzo, alle 14, scadrà il termine per la presentazione di una manifestazione di interesse, per la partecipazione alla 21esima edizione di "Travelexpo - borsa globale dei turismi", indetta dal dipartimento della pesca mediterranea, diretto da Dario Cartabellotta, dell'assessorato regionale agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea. La manifestazione si terrà a Terrasini (Pa) dal 5 al 7 Aprile 2019, presso il Resort Village di CITTed è riservata alle seguenti imprese che offrono prodotti turistici: imprese di pesca in mare dedite ad attività di diversificazione (pescaturismo, ittiturismo, educazion ambientale); Flags (Fishiers Local Action Group); imprese di pesca in acque interne dell'acquacoltura; imprese della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici che attuano ospitalità in azienda; associazioni che promuovono prodotti turistici legali alla valorizzazione dell'ambiente marino, dei borghi marinari, dei fari, degli antichi opifici (tonnare, magazzini di salagione),delle tradizioni marinare; enti di promozione dell'ambiente naturale marino, delle acque interne o degli stagni costieri; associazioni di guide turistiche dei prodotti turistici.

L'avviso precisa che potranno essere selezionati fino ad un massimo di 20 imprese. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello allegato all'avviso, reperibile anche all'Albo Pretorio del Comune, presso l'URP di Piazza Matteotti, o presso presso l'Ufficio Europa dell'Ente sito in viale XXIV Maggio, o anche presso il SUAP di Contrada Olivastro, e presentate al seguente indirizzo di posta elettronica: dipartimento.pesca@certmail.regione.sicilia.it, entro il termine sopra indicato.