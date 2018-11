Manifestazione “No Triv”, il Comune invita i sindaci siciliani ad aderire 

L’amministrazione comunale di Licata sollecita i sindaci dei comuni siciliani ad aderire all’assemblea cittadina convocata dal Comitato No Triv di Licata, in programma per il 12 gennaio 2019, per ribadire il secco no alla realizzazione del progetto Offshore Ibleo – campi Gas Argo e Cassiopea.

“L'assemblea – si legge in una nota –, in vista della significativa manifestazione popolare, ha ribadito la necessità di chiamare a raccolta quanti hanno a cuore le sorti della costa meridionale del Canale di Sicilia, quindi non solo i centri della costa ma anche dei paesi dell'entroterra”.

L'amministrazione comunale, congiuntamente alla presidenza del consiglio, il 17 ottobre scorso ha inviato una lettera ai sindaci ed ai presidenti del Consiglio delle città di Acate, Agrigento, Butera, Caltanissetta, Camastra, Campobello di Licata, Canicatti, Delia, Gela, Mazzarino, Naro, Palma di Montechiario, Porto Empedocle, Ragusa, Ravanusa, Realmonte, Riesi, Santa Croce Camerina, Sciacca, Scicli, Sommatino, chiedendo la disponibilità ad aderire alla formazione di una conferenza istituzionale permanente per una opposizione condivisa alla realizzazione del progetto Offshore Ibleo – campi Gas Argo e Cassiopea.