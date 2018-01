Trasporto urbano per gli anziani, al via presentazione delle istanze

Aperti i termini per la presentazione delle istanze per poter usufruire del servizio di trasporto urbano. Lo rende noto l'amministrazione comunale di Licata.

Possono usufruire dell'intervento i residenti nel Comune di Licata che abbiano compiuto 65 anni di età, la cui situazione economica Isee, in corso di validità, non sia superiore alla fascia esente Irpef ammontante ad 8.124 euro, maggiorata del 20%, ad 9,748 euro per nucleo familiare composto da un unico componente, raddoppiata a 19.497 euro per nuclei familiari composti da due o più componenti.

L'istanza, corredata da una fotografia formato tessera, modello Isee, in corso di validità, rilasciato dagli uffici abilitati e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere presentata, entro e non oltre il 16 febbraio 2018.