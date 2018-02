Inclusione attiva e trasporto disabili, pubblicati gli elenchi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Si comunica che all'albo pretorio on line del Comune, ai fini dell'avvio dei procedimenti, sono stati pubblicati gli elenchi delle istanze per la richiesta di servizi. Tre gli avvisi in questione. Il primo concerne l'elenco delle richieste relative al servizio di trasporto P H (portatori di handicap), ed è composto da 40 istanze, tutte indicate soltanto attraverso il numero e la data di protocollo. Il secondo elenco fa riferimento alle richieste REI (Inclusione attiva), ed è pure composto da 40 istanze. Mentre 26 sono le richieste presentate relative alla richieste di luce e gas naturale. Come nel primo caso, anche negli altri due le istanze sono indicate soltanto per numero e data di protocollo.