Eventi in centro città, pioggia di modifiche al traffico

Eventi in centro, cambia il traffico a Licata. Per garantire lo svolgimento di alcune iniziative, infatti, il comando della polizia locale ha disposto alcune modifiche alla circolazione veicolare che saranno operative tra domenica e lunedì.

Per consentire lo svoglimento dell'evento “Licata Sport Week 2019”, consistente in una gara di triathlon che prevede, tra l'altro, una gara di ciclismo da tenersi su un circuito cittadino, saranno chiuse fin dalle nove del mattino le vie Marianello, Principe di Napoli (corsia lato mare), piazza A. Regolo (Corsia lato monte), piazza della Vittoria, viale XXIV Maggio, piazza Gondar, via Nazario Sauro, piazza Linares, corso Umberto (nel tratto compreso tra piazza Linares e piazza Progresso), piazza Progresso, corso Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra piazza Progresso e piazza Regina Elena), piazza Regina Elena, via S. Francesco, piazza Sant'Angelo, piazzetta Confraternita SS. Salvatore, piano Mangiacasale, piazza Gondar, viale XXIV Maggio, piazza della Vittoria, piazza A. Regolo (corsia lato monte), via P.pe di Napoli (corsia lato mare) e via Marianello.

Lunedì, giorno della festa in onore di San Pio da Pietralcina, per consentire invece lo svolgimento di una processione in onore del Santo, si è disposta l'istituzione del divieto di transito in corso Roma, piazza Progresso, corso Umberto I, corso Serrovira, via Amendola, dalle 20 fino al termine della manifestazione. Nelle medesime vie è stato inoltre imposto il divieto di sosta con rimozione.